Reconeix que va clavar dos vegades un ganivet de cuina a la seva parella a Vielha
Fiscalia i defensa demanen una condemna de set anys i mig de presó
L’Audiència de Lleida ha jutjat aquest dimarts al matí un home acusat d’intentar assassinar la seva parella a Vielha el 18 de gener de 2024. L’acusat, que està en presó preventiva, ha reconegut els fets i ha dit que aquell dia havia begut molt. Per la seva banda, la víctima ha explicat que estava fregant els plats quan la seva parella li va clavar un ganivet de cuina a l’abdomen i a l’esquena. Va haver de ser intervinguda i va estar dos dies hospitalitzada.
La Fiscalia i la defensa han arribat a un acord i han sol·licitat la mateixa condemna: set anys i mig de presó i set anys i mig de llibertat vigilada. Inicialment, el Ministeri Públic demanava una condemna de 14 anys de presó, però li ha aplicat l’eximent incompleta de trobar-se sota els efectes de l’alcohol i també que ha reconegut els fets.
En l’últim torn de paraula, l’acusat ha dit: “Em declaro culpable, demano perdó a la víctima, les seves i les meves filles. No era conscient però vaig cometre un error i estic aquí per pagar-ho”. Ara l’Audiència haurà de dictar sentència.