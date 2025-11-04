Reforcen l’estructura del Sant Josep de Calassanç
El reforç de l’estructura de l’antic edifici del col·legi Sant Josep de Calassanç ha finalitzat. Es tracta d’una fase fonamental del procés de recuperació d’aquest centre educatiu, en la qual s’ha treballat durant els últims mesos.
Ara la intervenció se centra en la construcció del nou accés principal per l’avinguda dels Esports, i després s’emprendrà la reurbanització d’aquest carrer, que contempla també una vorera de tres metres al costat del col·legi.
La rehabilitació de l’antic col·legi va ser adjudicada a l’empresa Grúas per 2.695.375 euros. Amb aquesta intervenció es recuperarà un edifici que ha quedat en desús des de l’any 2006. Així, compta amb una subvenció d’1,8 milions d’euros dels fons Next Generation de la UE. El centre aglutinarà els diferents graus de Formació Professional.