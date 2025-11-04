Un jove de 18 anys i la seva mare, de 37, detinguts a Tremp per tràfic de drogues
Els agents van arrestar un home de 18 anys i una dona de 37 després d'una investigació iniciada a principis d'estiu per activitats il·lícites al carrer Forn
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dijous, 30 d'octubre de 2025, un home i una dona a Tremp acusats d'un presumpte delicte contra la salut pública. Els arrestats, de 18 i 37 anys respectivament, haurien estat traficant amb substàncies estupefaents des d'un domicili ubicat al carrer Forn de la localitat pallaresa.
La investigació es va iniciar a principis d'estiu quan els Mossos van rebre informació sobre possible tràfic de drogues al barri. Aquestes primeres sospites es van veure reforçades per l'increment d'incidents a la zona i les queixes veïnals sobre la presència constant de persones desconegudes, fet que havia generat una creixent sensació d'inseguretat entre els residents.
La Unitat d'Investigació de Tremp, responsable del cas, va realitzar múltiples vigilàncies i seguiments en diferents dies i franges horàries per concretar el focus del problema. Els agents van confirmar l'entrada i sortida freqüent de persones al domicili durant breus períodes de temps, algunes d'elles ja conegudes per ser consumidores de drogues.
Operatiu policial amb proves contundents
Per garantir l'efectivitat de la investigació, els Mossos van escorcollar puntualment algunes de les persones que sortien del pis, localitzant en diverses ocasions embolcalls amb cocaïna. Segons els investigadors, al domicili hi vivien un jove de 18 anys i la seva mare de 37. Tot i que el fill era la persona més activa en la venda de drogues, els agents també van constatar que la mare realitzava algunes transaccions quan el jove no es trobava a casa.
Les observacions policials també van revelar que el jove utilitzava un patinet per desplaçar-se fins als punts de venda pactats amb els clients, demostrant un sistema organitzat de distribució de substàncies estupefaents a la zona.
Material decomissat i disposició judicial
Finalment, el dijous 30 d'octubre al migdia, amb els indicis suficients recopilats, els Mossos van efectuar una entrada i perquisició al domicili investigat. Durant l'escorcoll, els agents van trobar 51 grams de cocaïna i 10,2 grams de marihuana, a més de tres bàscules de precisió, tres telèfons mòbils, una llibreta amb anotacions sobre vendes i material divers per confeccionar les unitats de venda.
Davant les proves obtingudes, els dos sospitosos van ser detinguts immediatament i van passar a disposició judicial el divendres 31 d'octubre davant el Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Tremp.