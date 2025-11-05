Camins, parcs i piscina, obres per al 2026
L’ajuntament aprova el pressupost, que ascendeix a 2,19 milions d’euros. Ca La Cileta manté 41 places residencials
El Palau d’Anglesola va aprovar en un ple extraordinari celebrat la nit de dilluns passat el pressupost municipal per al 2026, que ascendeix a 2.190.000 euros, amb un fort accent en inversions de manteniment i millora d’equipaments: 60.000 euros per a una actuació rellevant a la xarxa de camins; la renovació i ampliació del parc davant del Casal d’Entitats, amb nou paviment i jocs pensats també per a nens grans, i la creació d’un espai de joc al costat de l’àrea de la llar d’infants dedicada a Pilarín Bayés.
El pla econòmic inclou, a més, millores a les piscines municipals durant aquest hivern per tenir-les llestes de cara a l’estiu, amb la previsió de presentar-se a una subvenció d’equipaments esportius. “Si no arriba, emprendrem igualment les actuacions essencials”, va exposar l’equip de govern.
D’altra banda, l’ajuntament avançarà una inversió al pavelló poliesportiu per a lavabos, accessos i espais de magatzem, valorada en 155.000 euros i finançada al 80% pel PUOSC i al 20% amb fons propis, una ajuda prevista inicialment per al 2027 que s’executarà abans per resoldre carències. Els treballs estan previstos per a l’estiu.
A partir de l’aprovació del pressupost, el ple també va abordar la modificació de la taxa de residus: la quota queda en 69,42 euros anuals per habitatge i 19,75 euros per veí.
El regidor Jordi Martínez va subratllar que el comportament ciutadà és clau per contenir la despesa: “Com menys fracció resta generem i millor separem, menys pagarem tots.”
Ca La Cileta
Dins dels comptes figura de manera destacada la residència i centre de dia Ca La Cileta, amb un pressupost anual de 1.347.400 euros. Així mateix, la corporació va donar llum verda a la pròrroga i a la modificació del conveni amb el departament de Drets Socials per al 2026 que garanteix la prestació del servei a la residència i centre de dia Ca La Cileta, amb la qual cosa manté 41 places residencials i 5 de centre de dia als mateixos termes.
Amb el pressupost per al 2026 aprovat pel ple i els canvis normatius en marxa, el govern local va tancar la sessió destacant que aquestes decisions “permeten consolidar serveis bàsics, millorar espais que la gent utilitza diàriament i planificar amb serietat” el pròxim exercici.