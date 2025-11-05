SEGRE

Camins, parcs i piscina, obres per al 2026

L’ajuntament aprova el pressupost, que ascendeix a 2,19 milions d’euros. Ca La Cileta manté 41 places residencials

La residència Ca La Cileta. - A.EL PALAU

Joan Gómez

El Palau d’Anglesola va aprovar en un ple extraordinari celebrat la nit de dilluns passat el pressupost municipal per al 2026, que ascendeix a 2.190.000 euros, amb un fort accent en inversions de manteniment i millora d’equipaments: 60.000 euros per a una actuació rellevant a la xarxa de camins; la renovació i ampliació del parc davant del Casal d’Entitats, amb nou paviment i jocs pensats també per a nens grans, i la creació d’un espai de joc al costat de l’àrea de la llar d’infants dedicada a Pilarín Bayés.

El pla econòmic inclou, a més, millores a les piscines municipals durant aquest hivern per tenir-les llestes de cara a l’estiu, amb la previsió de presentar-se a una subvenció d’equipaments esportius. “Si no arriba, emprendrem igualment les actuacions essencials”, va exposar l’equip de govern.

D’altra banda, l’ajuntament avançarà una inversió al pavelló poliesportiu per a lavabos, accessos i espais de magatzem, valorada en 155.000 euros i finançada al 80% pel PUOSC i al 20% amb fons propis, una ajuda prevista inicialment per al 2027 que s’executarà abans per resoldre carències. Els treballs estan previstos per a l’estiu.

A partir de l’aprovació del pressupost, el ple també va abordar la modificació de la taxa de residus: la quota queda en 69,42 euros anuals per habitatge i 19,75 euros per veí.

El regidor Jordi Martínez va subratllar que el comportament ciutadà és clau per contenir la despesa: “Com menys fracció resta generem i millor separem, menys pagarem tots.”

Ca La Cileta

Dins dels comptes figura de manera destacada la residència i centre de dia Ca La Cileta, amb un pressupost anual de 1.347.400 euros. Així mateix, la corporació va donar llum verda a la pròrroga i a la modificació del conveni amb el departament de Drets Socials per al 2026 que garanteix la prestació del servei a la residència i centre de dia Ca La Cileta, amb la qual cosa manté 41 places residencials i 5 de centre de dia als mateixos termes.

Amb el pressupost per al 2026 aprovat pel ple i els canvis normatius en marxa, el govern local va tancar la sessió destacant que aquestes decisions “permeten consolidar serveis bàsics, millorar espais que la gent utilitza diàriament i planificar amb serietat” el pròxim exercici.

