Ple sense crèdit i amb un termini de 139 dies per pagar als proveïdors
L’ajuntament de Mollerussa celebra el ple ordinari aquest dijous sense el crèdit de dos milions d’euros per a obres a la via pública a l’ordre del dia. El préstec que vol demanar l’equip de govern no ha obtingut encara el vistiplau de l’àrea d’Intervenció i queda per tercera vegada fora del ple. En la sessió s’abordarà el reconeixement extrajudicial de crèdit de factures per valor de 154.000 euros que el consistori ha de pagar a proveïdors. El període mitjà de pagament de la corporació municipal ha augmentat fins a arribar als 139 dies, davant dels 120 dies a començaments del mes d’octubre.
L’alcalde, Marc Solsona, va assegurar que treballa amb Intervenció i Política Financera per articular l’operació de crèdit i concloure aquest mes l’expedient. L’ordre del dia inclou, a més, tres modificacions de crèdit: 29.391 euros per a millores d’accessibilitat a la biblioteca via generació de crèdit, 8.200 euros per a control de colònies felines (6.000 euros aquest any) i l’adquisició d’un banc de mobiliari urbà, i 142.000 euros de suplement de crèdit per a despeses com la il·luminació de Nadal, el Parc de Nadal i ajustar partides. A més, el pla estratègic de subvencions canvia per incorporar tres entitats, entre les quals el Rovell.