SERVEIS
Renuncia l’entitat que atenia persones dependents de l’Alt Urgell
L’ens públic Sumar deixa de prestar aquest servei. El consell posa la plantilla de deu treballadores en mans de l’empresa responsable de menjadors escolars
El consell comarcal de l’Alt Urgell ha posat en mans de l’empresa pública Iniciatives Alt Urgell SA (IAUSA), responsable de menjadors escolars de la comarca, el servei d’atenció domiciliària a persones dependents i la plantilla de deu treballadores que el presten. Aquesta decisió es deu a la renúncia de l’ens públic Sumar, que ha exercit aquesta funció des de l’any 2022. Aquest organisme, participat per diferents administracions locals catalanes, ja havia manifestat el 2023 la seua intenció de desistir, adduint motius econòmics i un alt nivell de conflictivitat i reivindicacions continuades per part de la plantilla.
Les empleades denunciaven incompliment del conveni i dels horaris fixats, com l’obligació de realitzar tasques de neteja a persones titulades en atenció personal.
Per poder fer efectiu el canvi al capdavant del servei d’atenció domiciliària, el consell comarcal ha convocat un ple extraordinari que se celebrarà demà. Haurà d’aprovar una modificació dels estatuts de la societat IAUSA i permetre així que aquesta empresa assumeixi la cura de les persones dependents de l’Alt Urgell.
La presidenta del consell, Josefina Lladós, va explicar ahir que “hem valorat diverses alternatives de gestió però totes acaben sent inassumibles per a les administracions locals, que al final són les que se n’han de fer càrrec”.
En aquest sentit, es va referir a l’acord, aprovat en un ple comarcal l’agost de l’any passat, per adherir-se a la Fundació S21, òrgan del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, perquè s’encarregués de prestar el servei. Aquesta opció no va arribar a materialitzar-se.
Val a recordar que Sumar es va fer càrrec del servei d’atenció domiciliària de l’Alt Urgell el desembre del 2022, després d’un any de queixes de les empleades. La plantilla havia denunciat incompliments dels contractes i mesos sense cobrar les seues nòmines per part de l’anterior concessionària, Suport Assitencial SL. Les afectades es van manifestar i el consell va acabar denunciant la firma per incompliment del contracte al constatar que, en algunes ocasions, van desatendre alguns usuaris.