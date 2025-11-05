TRIBUNALS
Set anys i mig de presó per intentar matar la seua parella a Vielha
L’acusat admet que va clavar dos ganivetades a la víctima, que va estar hospitalitzada 8 dies. “Em declaro culpable, vaig cometre un error i soc aquí per pagar-ho”
“Em declaro culpable, demano perdó a la víctima, als seus fills i als meus. No soc un assassí i no era conscient del que feia, però vaig cometre un error i soc aquí per pagar-ho fins a l’últim dia.” Això és el que va dir en l’últim torn de paraula un veí de Vielha que va ser jutjat ahir a l’Audiència de Lleida per l’intent d’assassinat de la seua parella. Serà condemnat a set anys i mig de presó i a set i mig de llibertat vigilada després de l’acord aconseguit entre la Fiscalia –que inicialment sol·licitava 14 anys– i la defensa.
Va ocórrer el 18 de gener del 2024 en un pis de la capital de la Val d’Aran. L’acusat, que està en presó preventiva des d’aleshores, va reconèixer els fets i va dir que havia begut molt. Per la seua part, la víctima va declarar que la seua parella va arribar a casa en estat ebri, van discutir i, quan estava fregant plats, la seua parella li va clavar de manera sorprenent un ganivet de cuina a l’abdomen i a l’esquena.
La dona va fugir i va ser socorreguda per un operari que estava reparant un ascensor i el conserge de l’edifici. “Ens va dir que la seua parella l’havia apunyalat”, van explicar. La víctima va haver de ser intervinguda d’urgència i va estar vuit dies hospitalitzada.
Els Mossos van trobar el ganivet –d’una fulla de 29,5 centímetres de llarg i amb un mànec de 12 centímetres– en un contenidor pròxim a l’edifici. L’acusat se’n va anar a casa d’un amic i li va dir que truqués a la policia però abans que ho fes van arribar els Mossos per arrestar-lo. Per la seua banda, dos doctores van assegurar que la víctima hauria mort si no l’haguessin atès.
A més de la pena de presó i de llibertat vigilada, la Fiscalia, d’acord amb la defensa, també va sol·licitar que l’acusat no es pugui aproximar a menys de 500 metres de la dona i de les seues filles durant vuit anys i mig. La víctima no ha reclamat una indemnització.