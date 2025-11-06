NARCOTRÀFIC
Decomissen 1 kg de ‘coca' i un altre d’haixix en una batuda a Agramunt
Els Mossos, amb la col·laboració de la Policia Local, van arrestar dos homes en una casa del carrer Estudis Vells. Van trobar una pistola simulada i 11.000 euros
Important cop policial contra el narcotràfic a Agramunt. Els Mossos d’Esquadra, amb la col·laboració de la Policia Local, van detenir ahir dos homes i van decomissar un quilo de cocaïna i un altre d’haixix en una batuda que es va portar a terme a primera hora del matí en un habitatge del nucli antic d’aquesta població.
Els investigadors feia diversos mesos que efectuaven seguiments al sospitar que els inquilins d’una casa del carrer Estudis Vells podien dedicar-se al tràfic de substàncies estupefaents. Finalment ahir, amb la corresponent autorització judicial, es va fer l’escorcoll de l’habitatge en una batuda en la qual van participar agents de la Unitat d’Investigació de l’ABP Urgell-Segarra, Seguretat Ciutadana, ARRO (antiavalots) i Canina dels Mossos d’Esquadra i la Policia Local d’Agramunt. L’operatiu es va allargar fins a les 10.00 hores.
Els investigadors van trobar al domicili un quilo de cocaïna en roca, 928 grams d’haixix, substàncies per tallar la droga, una bàscula de precisió, una pistola simulada i 11.000 euros en efectiu. També es va arrestar els dos homes per un delicte de tràfic de drogues.
Està previst que entre avui i demà passin a disposició judicial a Balaguer. Fonts solvents van afirmar que es tracta d’un important punt de venda d’estupefaents. A més, la investigació continua oberta i no es descarten noves actuacions.
Val a recordar que fa un any els Mossos van fer una altra batuda en aquesta localitat de l’Urgell. En aquella ocasió, van detenir dos homes i van decomissar vint grams de cocaïna i vint-i-cinc grams de marihuana en un pis de l’avinguda Marià Jolonch.
Tremp i Mollerussa
La policia catalana ha efectuat en menys d’una setmana dos operacions més contra el tràfic de cocaïna a la demarcació de Lleida, a Tremp i Mollerussa. Dijous passat van detenir un jove de 18 anys i la seua mare de 37 perquè suposadament venien droga des d’un pis de la capital del Pallars Jussà. Van decomissar 51 grams de cocaïna i 10,2 de marihuana. L’endemà, a la capital del Pla, van arrestar tres homes al trobar-los 260 grams de cocaïna, metamfetamines i 4.970 euros.