ENERGIA
Lleida, a la cua de Catalunya a emmagatzemar energia en bateries
Només acull dos dels més de cent projectes en tramitació davant la Generalitat. Tot i que comencen a perfilar-se iniciatives d’aquest tipus a les comarques lleidatanes
Lleida és a la cua de Catalunya quant a projectes per emmagatzemar energia en grans instal·lacions de bateries. El departament de Territori tramita actualment 108 iniciatives d’aquest tipus, de les quals només dos es troben a les comarques lleidatanes: un a Mollerussa i un altre a Vilanova de Segrià. Són les més petites previstes a tot el territori català, amb potències de 0,3 i 0,7 MW, respectivament. La Generalitat considera que aquesta tecnologia és “clau” per assegurar el subministrament i reduir el risc d’apagades com el que va afectar tot Espanya el mes d’abril passat. Així consta en el decret llei que va aprovar la setmana passada per afavorir aquest tipus d’instal·lacions i la implantació d’energies renovables.
L’escassetat de projectes a Lleida per emmagatzemar energia en bateries contrasta amb el gran nombre de projectes per generar electricitat en centrals solars i eòliques. Tanmateix, comencen a perfilar-se iniciatives d’aquest tipus a les comarques lleidatanes.
Així, Fruits de Ponent planteja per subministrar electricitat a través de bateries a una comunitat energètica rural. Aquesta proposta va rebre a l’octubre el suport del ple d’Alcarràs. Així mateix, promotors de centrals solars en curs es plantegen dotar-les de bateries per poder elegir les hores en què evacuen l’energia a la xarxa i evitar les de preus més baixos.
S’hi afegeix un altre sistema per emmagatzemar energia al marge de les bateries: les centrals reversibles, amb projectes com el d’Endesa per recréixer la de Moralets.
La nova regulació del Govern especifica que aquestes presentacions hauran d’incloure “un torn de paraula obert al públic” i que aquest “haurà de tenir rèplica oral per part de l’empresa promotora”. Aquesta haurà de facilitar documentació del projecte a qui la demani i habilitar un “canal virtual de contacte” (com una direcció d’email o un formulari web) al qual puguin dirigir-se els veïns de les localitats afectades.
El decret llei que va aprovar la Generalitat la setmana passada exigeix un informe sobre l’“acceptació social” de noves centrals solars de més de 5 MW i parcs solars a partir de 10 MW, encara que deixa l’elaboració d’aquests documents en mans de les mateixes empreses promotores. Aquestes estaran obligades a presentar els seus projectes en actes públics als municipis que els hauran d’acollir.
A partir d’aquests actes de presentació, els promotors de centrals solars i eòliques hauran “d’elaborar un informe que valori l’acceptació social del projecte per part dels veïns del lloc” i entregar-lo a la Generalitat juntament amb documents que acreditin fer celebrat almenys un d’aquests esdeveniments oberts al públic. Fins ara, l’obligació de presentar els projectes per part de les empreses es limitava als ajuntaments afectats.