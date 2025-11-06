Més de 35 empreses participen en la jornada d’emprenedoria
Torrefarrera s’ha reafirmat en el seu paper com a motor de l’emprenedoria al Segrià nord i a la Noguera després d’acollir diumenge la jornada Va de Networking, un encontre destinat a enfortir el teixit empresarial local i fomentar noves oportunitats de col·laboració. La cita, celebrada al Punt d’Atenció GlobaLleida del Segrià Nord, va reunir més de trenta-cinc emprenedors i empreses del territori.
L’acte va ser inaugurat pel vicepresident del patronat de Promoció Econòmica de la Diputació, Jordi Verdú, i per la regidora de l’ajuntament de Torrefarrera Cèlia Perpinyà, que va destacar la importància que el municipi es consolidi com “un espai de trobada per al talent i l’activitat econòmica del territori”.
Verdú va subratllar que aquest tipus d’encontres, impulsats des del 2022, “han demostrat ser molt productius, generant sinergies, contactes i col·laboracions que enforteixen el creixement empresarial”. La sessió va ser dinamitzada per Griselda Prat, de J3B3 Consultoria, especialista en estratègia, vendes i expansió de negocis, que va guiar els participants en una dinàmica pràctica centrada a impulsar noves connexions i projectes compartits reforçant així Torrefarrera com a referent en innovació i desenvolupament local.