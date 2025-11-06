Obres a la Canaleta de la Serra per habilitar un camí verd
L’ajuntament d’Alguaire ha començat les obres de la Canaleta de la Serra en el seu primer tram. Es tracta de la proposta guanyadora dels pressupostos participatius, que inclouen l’actuació a les escales del Sagrat Cor i els antics jaciments, amb un pressupost assignat de 46.390 euros, segons fonts municipals.
La intervenció té per objectiu consolidar la ruta com un camí verd per poder passejar-hi i per portar a terme la pràctica esportiva.