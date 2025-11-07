El camp de futbol serà accessible per a persones amb discapacitat
L’ajuntament licita obres per construir una nova entrada i un lavabo adaptat
L’ajuntament de Solsona ha tret a concurs obres per fer accessible el camp de futbol municipal per a persones amb discapacitat. Això requerirà la construcció d’una nova entrada i d’un lavabo adaptat. Els treballs tenen un pressupost de licitació de més de 96.000 euros i el consistori rebrà ofertes fins al dia 26 de novembre. Una vegada adjudicades, està previst que les obres es prolonguin durant uns tres mesos.
El camp de futbol municipal té actualment dos entrades. Una és al mateix nivell del terreny de joc, si bé està tancada quan hi ha partit per evitar que els espectadors puguin accedir al camp. La segona es troba al carrer Pere Màrtir Colomés i permet entrar directament a les grades a través d’unes escales.
Per facilitar l’accés a les persones amb discapacitat, està prevista la construcció d’una tercera entrada al carrer Salvador Espriu.
Serà al nivell de la primera planta de l’edifici de serveis i permetrà accedir a l’equipament a través d’una passarel·la paral·lela al mur de contenció que envolta el perímetre.
Així consta en el projecte redactat per l’ajuntament, que indica que aquesta solució “resoldrà l’accés sense necessitat de salvar desnivell amb escales i evitarà que el públic se situï al nivell de la gespa”.
Així mateix, el projecte planteja la construcció del nou lavabo adaptat per a persones amb discapacitat al costat de l’actual terrassa del bar. Aquest se sumarà als ja existents a la planta baixa.
Reforma sense tancar el camp
D’altra banda, està previst que les obres es portin a terme sense interrompre les activitats esportives que es desenvolupen al camp de futbol municipal. D’aquesta manera ho assenyala el projecte, que apunta que això requerirà que l’empresa adjudicatària porti a terme “un tancament exhaustiu” de la zona on es duran a terme els treballs. També serà necessari tancar de forma puntual l’accés per les escales.