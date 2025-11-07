Multarà amos de gossos si no porten bosses per recollir els excrements
L’ajuntament de Solsona multarà els amos de gossos que els treguin a passejar sense portar bosses per recollir els excrements dels animals ni botelles d’aigua per diluir les orines. Així ho va anunciar el consistori, que va indicar que, a partir de dilluns i fins a final de mes, agents de la Policia Local verificarà que els propietaris de gossos compleixin aquests requisits, establerts des del gener del 2023 en l’ordenança municipal de tinença d’animals domèstics de la capital del Solsonès. Aquesta norma tipifica com a faltes greus no portar el que calgui per netejar les deposicions dels gossos i preveu imposar als infractors multes l’import de les quals pot oscil·lar entre els cent i els 600 euros.