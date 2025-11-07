METEOROLOGIA
Sense trens al pla i neu al Pirineu
Les tempestes tallen la circulació a les línies ferroviàries de la costa i Manresa. Les pluges inunden baixos d’edificis, forts vents abaten arbres i el granís danya finques d’oliveres
El temporal que va fuetejar Catalunya a partir de la matinada de dimecres a dijous va combinar a Lleida copioses pluges, fortes ratxes de vent, granís al sud del Segrià que va danyar finques d’oliveres (més informació a la pàgina 20) i nevades a partir dels 1.700 metres d’altitud al llarg del matí. La circulació de trens va quedar tallada a les línies ferroviàries de la costa (R14) i de Manresa (RL4) a causa d’incidències fora de les comarques lleidatanes.
A la línia de la costa, una caiguda de tensió cap a les 6.00 hores va impedir circular combois al llarg del matí i Renfe va contractar autocars per recórrer el trajecte entre Lleida i Tarragona. La incidència es va donar per reparada cap a les 11.00, però el trànsit va seguir tallat fins a les 14.00 a causa d’un tren de mercaderies avariat sobre les vies que va haver de ser remolcat. Tot plegat va afectar tres combois en direcció a Tarragona i dos en direcció a la capital del Segrià.
Quant a la línia de Manresa, la pluja va inundar les vies i va impedir circular els trens entre Sabadell i Terrassa. En aquesta última localitat finalitza l’RL4, per bé que part dels trens procedents de Lleida prossegueixen des d’allà el trajecte cap a Barcelona després de canviar la seua denominació per la de la línia R4. La incidència, que va tenir lloc cap a les 8.45, es va donar per resolta a les 11.00. Va afectar 14 trens que havien de circular pel tram afectat, entre els que tenen origen o destinació a Lleida i els que circulen per l’R4 entre Manresa i Sant Vicenç de Calders.
Les copioses pluges i fortes ratxes de vent de matinada van provocar inundacions en baixos d’edificis, caigudes d’arbres i desperfectes a la via pública. Els Bombers van fer fins al migdia una vintena de sortides per incidències ocasionades pel temporal, mentre que la Guàrdia Urbana de Lleida va informar que s’havien produït acumulacions d’aigua en punts concrets com l’avinguda Rovira Roure i que van activar els Bombers. Cap dels incidents no va ser de gravetat.
El Pirineu lleidatà va registrar la segona nevada important de la tardor, després de la que va tenir lloc el 23 de setembre. La neu va caure a partir de la cota 1.700 sense provocar incidències de gravetat a la xarxa de carreteres.
El port de la Bonaigua (C-28) i el del Cantó, a l’Eix Pirinenc (N-260), van acumular entre quatre i deu centímetres de neu, cosa que va obligar a engegar les màquines llevaneu per desembarassar la calçada. Les cotes altes es van tenyir de blanc i van registrar caigudes de les temperatures per sota dels zero graus.
Per la seua part, la majoria d’estacions d’esquí van celebrar aquestes precipitacions, que van arribar a un mes de l’inici previst de la temporada d’esquí.