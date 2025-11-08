Auance eth projècte tà guanhar sòu comerciau en Les
Eth municipi figure entre es 100 espanhòls damb ua major renda lorda mejana
Eth projècte entà revitalizar eth sector Escamon-2 de Les auance. Era prepausa de transformacion urbana, damb era qu’eth municipi aspire a guanhar sòu entà usatges comerciaus e terciaris, se trape actuauments en Portau d’Avaloracion Ambientau dera Generalitat. Er airau se localize ena part dera Ièrla de Baish, ath nòrd deth nuclèu urban e ath cant d’airaus industriaus e comerciaus consolidadi.
Eth desvolopament compren lèu 9.000 mètres quarrats e a previst de combinar es naui espacis entà negòcis damb abitatge tath personau que trabalharà ena zòna. Eth plan seguís un esquèma de mobilitat sostenibla e intègre actuacions entà facilitar era connexion damb era carretèra N-230 mejançant ua naua rotonda circulara e ua via principau de doble cauçada. Tanben includirà amplis trepaders e passegi tà pedanhs e ciclistes, ath delà de parcatges e zònes verdes.
Eth baile der Ajuntament de Les, Andreu Cortés, destaquèc qu’er ajuntament ja a impulsat era inversion de besonh entath desvolopament deth sector, maugrat qu’encara manquen quauqui tramits tecnics e administratius. “Celebram qu’eth projècte pogue seguir eth sòn cors, perque auem constatat un increment dera activitat comerciau e credem que modificar es usatges d’aguesti sòls impulsarà era economia locau e atreirà naues oportunitats laboraus”, indiquèc eth baile.
En aguest sens, era localitat superèc en 2023 es 1.000 abitants (1013) e ja figure entre es municipis de mès de 1.000 vesins damb ua major renda mejana der Estat. Segontes donades dera Agéncia Tributària, aucupe era posicion 83 a nivèu estatau e era segona ena demarcacion de Lhèida, damb ua renda bruta mejana de 40.232 euros, sonque per darrèr d’Alpicat (40.674 €). Naut Aran se place en quatau posicion, damb 35.804 euros. Aguestes chifres confirmen era solidesa economica deth municipi, en bona part rstacada ath dinamisme deth sòn entorn comerciau e ath torisme de montanha qu’atrè pendent tot er an.