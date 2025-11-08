El centre sociocultural, a concurs a Ca l’Amigó
L’ajuntament impulsa la museïtzació de la vila closa
Montgai convertirà l’edifició de Ca l’Amigó, ubicat al conjunt històric de Lo Carreró i declarat ben cultural d’interès local (BCIL), en un espai sociocultural. El consistori ha tret a licitació les obres de restauració i consolidació de l’edifici, que compten amb una inversió de 210.300 euros, que seran cofinançades amb una subvenció de Cultura. El projecte contempla les obres necessàries per adequar l’edifici als nous usos.
L’alcalde, Jaume Gilabert, va apuntar que la planta baixa es destinarà a usos socioculturals, amb cuina i una zona de serveis que podrà acollir visitants. La primera i segona plantes s’habilitaran perquè en un futur puguin acollir una sala polivalent i dependències municipals. L’objectiu del consistori és poder iniciar les obres aquest mateix any.
Paral·lelament, l’ajuntament també ha donat llum verda al projecte per museïtzar la vila closa de Lo Carreró, que contempla la instal·lació de senyalització en aquest espai per explicar la llegenda local sobre aquest espai.