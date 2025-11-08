SEGRE

Més de 400 motards pels 25 anys de La Gripada de Bellcaire

El pavelló de Bellcaire va acollir el dinar popular. - ASSOCIACIÓ MOTERA GRIPADA

El pavelló de Bellcaire va acollir el dinar popular. - ASSOCIACIÓ MOTERA GRIPADA

Bellcaire d’Urgell va acollir el cap de setmana passat la 25 edició de La Gripada, la trobada motard que va reunir 400 participants, organitzada per l’Associació Motera Gripada. La jornada va comptar amb un dinar popular elaborat amb productes locals, una gimcana i el sorteig de regals, entre altres activitats. La festa va estar amenitzada pel DJ Oscar Millán i el pavelló va comptar amb diverses parades de venda de roba i complements d’estil moter.

