Milloren la seguretat de la carretera a Gerb amb semàfors i guals
L’ajuntament d’Os de Balaguer ha iniciat els treballs per incrementar la seguretat de les carreteres LV-9046 i la LV-9047 al seu pas per la localitat de Gerb amb la instal·lació de semàfors i la construcció de passos elevats. El projecte contempla una inversió de 150.000 euros i compta amb una subvenció del Servei Català de Trànsit. L’actuació inclou la instal·lació de senyals lluminosos a les dos entrades de la localitat, a més dels semàfors i els passos elevats perquè els conductors redueixin la velocitat, arran que s’hagin detectat vehicles que circulen a 80 quilòmetres per hora pel centre del poble de Gerb.
Les dos carreteres, que es creuen al centre de la localitat, són les que donen accés a Sant Llorenç de Montgai i a Vilanova de la Sal, les dos molt transitades i en les quals també es projecta la instal·lació de semàfors amb botó per facilitar el pas dels vianants per incrementar la seguretat, ja que les voreres són molt estretes o absents en algun tram de les vies, la qual cosa dificulta el pas dels vianants.