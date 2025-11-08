PROJECTE
Portes obertes en una granja de l’Alt Urgell que busca relleu
Els gestors són la tercera generació de l’explotació i l’ofereixen a persones que s’estableixin al poble. Fins a 20 persones es van interessar pel projecte
Portes obertes en una granja del poble d’Espaén, al municipi de les Valls d’Aguilar, en la qual els propietaris busquen relleu generacional a l’atansar-se la data de la jubilació. Els gestors de l’explotació de Cal Esparrica van donar ahir un missatge molt clar a les persones que van acudir a la jornada: no volen sentir parlar de sacrificar els animals per falta de continuïtat en el projecte, que porten endavant com a tercera generació. A la jornada es van apuntar fins a 20 persones, malgrat que algunes no van poder acudir a la cita i els propietaris organitzaran una segona jornada per acabar d’explicar el projecte.
Anna Parramon, propietària de la meitat de l’explotació, va posar dos condicions innegociables, “els animals s’han de quedar al poble”, no existeix la possibilitat de traslladar-los a un altre punt geogràfic, i els responsables “han de viure sí o sí a Espaén”. De fet, Parramon va explicar que ofereixen allotjament al poble.
Maria Díaz, tècnica responsable de l’Escola de Pastors de Catalunya, va explicar que el traspàs no és immediat ja que la dona continuarà al capdavant de l’explotació durant els pròxims 5 o 6 anys. L’objectiu seria, va afegir, incorporar la persona o persones que vulguin encarregar-se dels animals per treballar de manera conjunta durant un temps. Díaz va afegir que actualment hi ha unes 35 explotacions a l’Alt Pirineu i Aran en les quals els seus propietaris es plantegen tancar i buscar un relleu. Emma Sànchez va estudiar a l’Escola de Pastors i fa tres mesos que realitza les pràctiques en aquesta explotació de l’Alt Urgell. “M’encantaria ser jo la que continués el projecte i no deixar perdre aquestes instal·lacions, però veig també alguns punts en contra meva, a nivell econòmic o social”, va explicar. Sergi Castillo ha estudiat en una Escola de Pastors del País Basc. Després de quatre anys allà ara busca establir-se al Pirineu i tirar endavant una granja d’animals.
La jornada d’ahir la va organitzar la Taula de Treball del Relleu Agrari al Pirineu. En deu anys han tancat més de la meitat de les explotacions d’ovelles, en concret un 51%, i la majoria ho han fet per falta de relleu generacional.