Ester Boixereu, geòloga de l’IGME-CSIC: «Minerals crítics, claus per no emetre CO2»
Al març es va presentar el Pla d’Acció de Matèries Primeres Minerals per al període 2025-2029 en el qual ha participat l’IGME. Sembla que hi ha un retorn a les mines a Espanya.
Aquest pla es troba actualment en fase d’esborrany i l’IGME té un paper important en la investigació geològica i l’aprofitament dels runams. Però m’agradaria recordar que l’Institut Geològic i Miner ja acumula molts anys d’exploració, s’ha invertit molt en aquesta tasca i ha tingut un important paper en la investigació dels recursos minerals a Espanya.
Existeixen iniciatives i projectes actualment a Catalunya amb l’objectiu d’explorar o explotar terres rares i minerals crítics?
En aquest moment no hi ha gaires empreses mineres investigant si hi ha minerals crítics a Catalunya. Des de l’Estat s’avalua el potencial del conjunt estatal i, d’altra banda, universitat i acadèmia tenen projectes puntuals d’investigació en aquests temes.
Quins són els principals desafiaments associats a l’extracció d’aquests minerals crítics?
A més de la complexitat tècnica de l’extracció, existeixen preocupacions mediambientals i socials. L’explotació de mines no ha de tenir impactes ecològics significatius, encara que sovint es troba resistència per part de les comunitats locals. És fonamental equilibrar la necessitat d’aquests recursos amb la protecció del medi ambient i el respecte a les comunitats afectades.
I llavors, per què hi ha tanta oposició de grups ecologistes per les explotacions mineres?
Perquè potser no hem sabut explicar bé que gairebé tots els minerals crítics són necessaris per fer la transició energètica i no emetre més CO2. És a dir, no consumir combustibles fòssils. Hem de produir energia neta i la majoria d’aquests minerals crítics són els que s’utilitzen per fabricar els dispositius que ens permeten que sigui més verda. És un petit sacrifici que cal fer per no emetre CO2. La transició energètica digital consumeix molta energia. Llavors, com ho fem?
Quines mesures es poden prendre per reduir la dependència d’aquests minerals crítics?
Una opció és fomentar el reciclatge d’aquests materials a partir de dispositius electrònics utilitzats. També és important invertir en investigació per trobar alternatives als elements més crítics i desenvolupar tecnologies que en redueixin l’ús.
Finalment, com veu el futur de les terres rares i dels minerals crítics en el context de la transició energètica i digital?
Els minerals crítics seran cada vegada més sol·licitats a nivell mundial en una economia més verda i digital. És essencial establir estratègies sostenibles, combinant l’exploració responsable, el reciclatge i l’explotació ecològica, per assegurar que aquestes transicions es puguin portar a terme de forma efectiva i respectuosa amb el medi ambient.