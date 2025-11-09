L’hospital comarcal del Pallars estrena un nuevo equip de ressonància
L’hospital comarcal, a Tremp, iniciarà les proves a pacients al desembre amb un nou aparell fix. Una sol·licitud històrica que beneficiarà també l’Alta Ribagorça i evitarà centenars de desplaçaments als usuaris
L’Hospital del Pallars iniciarà al desembre les primeres proves amb el nou equip de ressonància magnètica, culminant així una reivindicació històrica a la comarca. El regidor de Salut de Tremp, Carlos Trinidad, va explicar que la màquina ja està instal·lada i que durant aquest mes de novembre es realitzaran proves internes i el procés de formació del personal tècnic i d’infermeria. “Aquest mes començarem a provar l’equip, i al desembre ja es faran les primeres ressonàncies a usuaris”, va detallar.
La instal·lació d’aquest equipament s’emmarca en les obres d’adequació de l’hospital, licitades a començaments d’any amb un pressupost total de 761.747 euros. Els treballs han inclòs la remodelació de diferents espais interiors i exteriors per adaptar el centre als requeriments tècnics del servei.
Aquesta actuació ha estat possible gràcies a la col·laboració entre Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), que gestiona l’hospital, i el Servei Català de la Salut a la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran. Les dos institucions han treballat de forma coordinada per dotar el Pallars d’un equip fix de ressonància magnètica, un servei inexistent fins ara.
Trinidad va recordar que el 2021, quan Compromís per Tremp estava a l’oposició, ja van promoure una moció per instar l’Institut Català de la Salut a instal·lar un equip de ressonància a l’hospital.
L’actual alcaldessa, Sílvia Romero, llavors diputada, va traslladar aquesta proposta al Parlament mitjançant una resolució que va ser aprovada per majoria, aplanant el camí per a la concreció actual. Fins al 2023, els pacients del Pallars que necessitaven una ressonància s’havien de desplaçar a Lleida, a l’Hospital Universitari Santa Maria o a l’Arnau de Vilanova. Des de l’abril del 2023 fins al juny del 2024, el servei es va prestar de forma provisional mitjançant una unitat mòbil instal·lada una setmana al mes a la plaça del Doctor Pasqual de Tremp. Després, i fins ara, les exploracions es van realitzar al centre privat Alomar, ubicat al polígon de Tremp, gràcies a un conveni amb el sistema públic. Només el 2024, la unitat mòbil va efectuar al voltant de 1.200 proves, mentre que entre 2018 i 2021 se’n van derivar unes 1.800 a hospitals de tercer nivell.
La posada en marxa del nou equip suposa un salt qualitatiu important per a l’atenció sanitària al Pirineu. Segons Trinidad, disposar d’una màquina fixa elimina les limitacions logístiques dels sistemes anteriors i permetrà oferir atenció continuada, amb més comoditat per als usuaris. A més, aquest servei beneficiarà també la població de l’Alta Ribagorça, inclosa a l’àrea d’influència de l’Hospital del Pallars.
La ressonància magnètica és una prova en la qual s’utilitza un potent imam per poder visualitzar amb detall estructures internes del cos i, a diferència de les radiografies i de la tomografia computada, no utilitza rajos X ni elements radioactius. Així mateix, s’utilitza per diagnosticar des de ruptures de lligaments fins a la caracterització de tumors.