La brossa trenca el govern local de Binèfar
Els ultres de Vox esgoten la paciència de PP i PAR al negar-se a recolzar la pujada de la taxa de residus després d’haver forçat l’augment de la despesa amb el seu rebuig al porta a porta
Les escombraries han acabat per trencar l’equip de govern municipal de Binèfar: la negativa dels ultres de Vox a recolzar una pujada del 52% en el rebut de la recollida de residus ha acabat per curullar la paciència dels seus socis de PP i PAR. L’alcaldessa, Patricia Rivera, ha optat pel cessament dels dos edils de la formació ultradretana, que des de l’inici del mandat havien format part de l’executiu local.
L’equip de govern queda ara en minoria, integrat per 5 regidors de PP (4) i PAR (1), mentre PSOE (4), Cha (1) i Canviar (1) segueixen a l’oposició. La postura de Vox en el conflicte de les escombraries presenta, en qualsevol cas, alguns trets contradictoris, ja que la seua portaveu, Beatriz Oliván, qualifica de “supertaxa lesiva i desproporcionada contra les famílies” la pujada, al mateix temps que s’atribueix com un èxit “haver impedit la implantació del sistema de recollida de residus porta a porta, per ser ineficient, costós i perjudicial per als veïns”.
Tanmateix, en aquest cas, una cosa ha portat a l’altra: la pujada de les taxes es deu a la necessitat de disposar de recursos que li suposa a l’ajuntament la decisió de despenjar-se del porta a porta que s’aplica a la resta de la Llitera i, paral·lelament, posar en marxa el seu propi sistema de recollida de residus. El primer ha portat a un deteriorament del servei, visible al carrer, i el segon obliga el consistori a adquirir maquinària (bàsicament camions), contenidors (n’hi ha més de 600 ara) i instal·lacions (abocador per a la fracció resta i local per a un punt net).
L’augment de la taxa de residus arriba després d’una altra del 30% que ja s’ha aplicat aquest any i que, a la pràctica, pràcticament la duplica en aquelles dos anualitats.