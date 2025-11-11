FAUNA
Localitzen la vedella que es va escapar de l'escorxador de Balaguer al cap d’un mes de recerca
La sacrifiquen per raons sanitàries
Després d’un mes de recerca, els Agents Rurals van localitzar i van sacrificar la vedella de raça betizu que es va escapar de l’escorxador de Balaguer el 7 d’octubre passat, quan havia de ser sacrificada. L’animal, de dos anys, havia posat en risc la seguretat de persones, vehicles i propietats durant la seua deambulació per la comarca de la Noguera. Des del moment que es va tenir coneixement de la fuga, els Agents Rurals van desplegar un ampli dispositiu de recerca.
L’orografia i el caràcter esquiu de l’animal van dificultar-ne la localització. En les tasques de rastreig van participar agents de la comarca, amb el suport de drons de la Unitat UAS, del Grup de Suport Aeri i del grup especial de captura d’animals. Malgrat els esforços inicials, la vedella va romandre desapareguda fins al passat 4 de novembre.
L’animal va ser finalment localitzat en una zona de cultiu del terme de Gerb, moment en què van muntar un dispositiu especial de captura. La intervenció, que va tenir lloc aquella mateixa nit, va comptar amb la participació del grup de captura d’animals dels Agents Rurals. Fonts dels rurals van dir que la vedella va ser sacrificada per raons sanitàries. El cadàver va ser traslladat a una incineradora per a destruir-lo, complint amb els protocols de seguretat i sanitat vigents.
Es tracta d’un exemplar amb banyes, no habituat a l’entorn natural, la presència del qual podia causar accidents de trànsit, especialment a la C-12. La situació va generar preocupació a causa del risc de contagi de malalties com la dermatosi nodular, especialment per l’existència d’una abundant cabanya de bestiar boví tant de llet com de carn en aquesta zona de la Noguera.
Esmeralda Farnell