Quan arranca la temporada d'esquí aquest any al Pirineu de Lleida?
Les nevades de l'últim cap de setmana conviden a ser optimistes de cara a l'obertura de les estacions enguany
Les estacions d'esquí del Pirineu lleidatà ja tenen definit el calendari d'obertura per a la nova temporada d'hivern 2025-2026 que s'aproxima. Segons han confirmat els complexos hivernals, Baqueira Beret serà la primera a estrenar la temporada el proper 29 de novembre de 2025, sempre que les condicions meteorològiques siguin favorables. Les recents nevades registrades durant l'últim cap de setmana han generat un optimisme moderat entre els gestors de les estacions, que veuen com l'inici de temporada podria desenvolupar-se amb normalitat.
El gruix de les estacions lleidatanes té previst obrir portes durant la primera setmana del mes de desembre. Espot, Port Ainé i Boí Taüll han fixat el 4 de desembre com a data d'inici oficial de les seves activitats hivernals, segons han comunicat els seus responsables. Per la seva banda, l'estació de Tavascan preveu iniciar la temporada coincidint amb la primera setmana de les vacances nadalenques.
A diferència de la resta d'estacions lleidatanes, Port del Comte encara no ha fet pública la data oficial d'obertura per a la temporada 2025-2026.