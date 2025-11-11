SEGRE

Tallada l’A-2 a Òdena en direcció Barcelona per un accident

També està restringida la circulació a l’AP-7 a l’Aldea, en aquest cas en els dos sentits

Cues en un tram lleidatà de l’A-2 per un accident en una imatge d’arxiu.

L’A-2 a Òdena (Barcelona) ha quedat tallada en sentit cap a Barcelona per un accident aquest dimarts cap a les 7.18 hores.

Arran de l’incident es produeix 1 quilòmetre de cues, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). També està tallada l’AP-7 a l’Aldea (Tarragona) en ambdós sentits per l’incendi d’un camió des d’aquest dimarts cap a les 7.07 hores.

