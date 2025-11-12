CANVI
Cent ajuntaments emprenen projectes contra el canvi climàtic
Des del 2023 han fet 126 actuacions amb ajuts del Govern. Refugis climàtics, eficiència en xarxes d’aigua o combatre les illes de calor, els principals
Un centenar de municipis han emprès des de l’any 2023 accions per mitigar o combatre els efectes del canvi climàtic a Lleida amb mesures com l’habilitació de refugis climàtics, la reforma de velles canonades per evitar les pèrdues d’aigua o la preparació de carrils bici que contribueixin a la descarbonització. La Generalitat va anunciar ahir la convocatòria en els propers mesos d’una nova línia d’ajuts similar per valor de 15 milions d’euros.
En el cas de les mesures ja adoptades, en el conjunt de Catalunya són 437 projectes els que s’han impulsat, 126 dels quals a les comarques de Lleida, segons va avançar ahir la directora general de Canvi Climàtic, Sonsoles Letang, que va participar ahir en la Cimera del Clima al Brasil. Han estat, en aquest cas, 104 ajuntaments beneficiaris, alguns dels quals, tanmateix, no han aconseguit tirar endavant els projectes per diferents motius i han hagut de renunciar a les subvencions (vegeu el desglossament). Entre els que han promogut l’adequació d’espais com a refugi climàtic es troben l’Albagés, Alpicat (que ha adequat tres espais a la Biblioteca, l’escola i la llar d’infants), Arbeca (Edifici Republicà i el mateix ajuntament), Bassella (a la zona de bany d’Ogern), Bellmunt d’Urgell, Camarasa, Castellserà, Estaràs, la Floresta, Fulleda, Riner, Soses, Vinaixa o Vilanova de Segrià. Són almenys 38 els projectes en aquesta direcció, als quals se sumen a 38 més que impliquen la millora de l’eficiència energètica d’edificis municipals.
T
Els ajuntaments de Torrefarrera i els Alamús s’han vist obligats a renunciar a dos ajuts de 150.000 i 195.000 euros per a la construcció d’un carril bici al nucli urbà. Són subvencions de la Generalitat en accions per combatre i mitigar el canvi climàtic la inversió dels quals en conjunt ascendia a prop de 500.000 euros.
En el cas de Torrefarrera, el projecte contemplava la construcció d’un carril bici al costat del voral de l’autovia al llarg d’un tram de prop d’1,5 quilòmetres. Tanmateix, la delegació de Carreteres de l’Estat a Lleida va rebutjar aquest projecte al considerar que no hi ha un volum de circulació de bicicletes que el justifiqui ni el tram de via suposa cap complexitat per a la circulació de bicis. L’alcalde, Jordi Latorre, va avançar ahir que han tornat la partida.
En el cas dels Alamús, l’ajuntament tornarà l’ajuda per construir el carril bici en l’LV-2003 (des de l’Ll-11 al nucli urbà) al no arribar a un acord amb la Diputació. Segons l’alcalde, Toni Bosch, es va sol·licitar una cessió temporal per executar les obres però l’organisme provincial va proposar el traspàs a l’ajuntament, que l’ha declinat. Va indicar que confia que l’any que ve es podrà sol·licitar de nou ajuts per executar el projecte.