Dos pobles de Lleida, obligats a renunciar a la construcció d'un carril bici
Amb ajuts de 150.000 i 195.000 euros
Els ajuntaments de Torrefarrera i els Alamús s’han vist obligats a renunciar a dos ajuts de 150.000 i 195.000 euros per a la construcció d’un carril bici al nucli urbà. Són subvencions de la Generalitat en accions per combatre i mitigar el canvi climàtic la inversió dels quals en conjunt ascendia a prop de 500.000 euros.
En el cas de Torrefarrera, el projecte contemplava la construcció d’un carril bici al costat del voral de l’autovia al llarg d’un tram de prop d’1,5 quilòmetres. Tanmateix, la delegació de Carreteres de l’Estat a Lleida va rebutjar aquest projecte al considerar que no hi ha un volum de circulació de bicicletes que el justifiqui ni el tram de via suposa cap complexitat per a la circulació de bicis. L’alcalde, Jordi Latorre, va avançar ahir que han tornat la partida.
En el cas dels Alamús, l’ajuntament tornarà l’ajuda per construir el carril bici en l’LV-2003 (des de l’Ll-11 al nucli urbà) al no arribar a un acord amb la Diputació. Segons l’alcalde, Toni Bosch, es va sol·licitar una cessió temporal per executar les obres però l’organisme provincial va proposar el traspàs a l’ajuntament, que l’ha declinat. Va indicar que confia que l’any que ve es podrà sol·licitar de nou ajuts per executar el projecte.