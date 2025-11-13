Augmenta l’interès per obtenir terres de cultiu
Tant a través del Garrigues Sud com del banc de terres del consell. Quinze sol·liciten prop de 100 ha de reg per degoteig
Una quinzena d’agricultors estan en la llista d’espera per formar part del Garrigues Sud i sol·liciten unes 100 hectàrees per conrear, segons responsables de la comunitat de regants. En l’assemblea de diumenge passat ja es va deixar constància d’aquesta situació, que fa necessària l’ampliació de l’àrea de regadiu a causa de l’interès que suscita, malgrat que no es podrà portar a terme fins que estigui preparat el Pla Hidrològic de l’Ebre a partir del 2027. Els bancs de terres de les Garrigues, tant el que depèn del consell com el de la comunitat de regants del Garrigues Sud, han consolidat la seua tasca. L’any passat oferien junts 170 hectàrees.
El consell té en servei el seu banc de terres des del 2022 i s’hi han ofert 46 finques de diferents mides. Actualment hi ha 34 oferents i 55 persones interessades a treballar-les. Els tècnics del consell van explicar que 27 han estat llogades o s’ha tancat una operació de compravenda en els últims anys. No obstant, van apuntar que actualment només queden 19 finques publicades. Van afegir que la majoria d’aquestes finques procedeixen d’herències o persones grans que s’han jubilat, mentre que el perfil per llogar-les “acostuma a ser joves que es donen d’alta com a agricultors”. Així mateix, la majoria d’aquestes terres estan ubicades en zones pròximes a les Borges, la Floresta o Castelldans, encara que també n’hi ha en altres pobles.
Un centenar de persones busquen casa mitjançant la borsa d’habitatge
Un total de 97 de persones busquen una casa per viure a les Garrigues mitjançant el banc d’habitatges impulsat pel consell comarcal. El servei, que funciona des del 2022, ha formalitzat durant aquest període cinc contractes de venda, tres de lloguer i un altre amb opció a compra. Actualment, compta amb una quinzena d’habitatges susceptibles per ser llogats o comprats en 22 municipis de la comarca. L’objectiu és facilitar el contacte entre oferents i demandants d’habitatge.