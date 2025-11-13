SERVEIS
Bellpuig aixeca avui el veto de consumir aigua de l’aixeta al cap de 3 dies
L’alcalde Bellpuig, Jordi Estiarte, va informar ahir que els nivells de terbolesa de l’aigua han millorat notablement i es preveu aixecar en les pròximes hores la restricció al consum humà (amb tota probabilitat durant el dia d’avui) que ha mantingut des de dilluns passat. En aquest sentit, es podrà tornar a utilitzar l’aigua de l’aixeta per beure, cuinar i netejar-se les dents.
El problema es va originar pel baix cabal d’aigua al canal d’Urgell, que arrossega sediments. Bellpuig té dos dipòsits de 360 m3 cada un, amb capacitat per cobrir a penes mig dia de consum, fet que obliga a potabilitzar a demanda i afecta la qualitat de l’aigua. L’empresa gestora Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (GIACSA) va alertar dilluns que les anàlisis superaven els límits permesos dels valors de terbolesa encara que ahir ja s’havien normalitzat.
Estiarte va recordar que el consistori ha aprovat recentment la construcció d’un dipòsit de 2.000 m3 que permetrà garantir el subministrament d’aigua potable durant més de dos dies sense dependre directament del canal. Les obres començaran aviat, amb una inversió de gairebé 1,2 milions. Aquesta actuació “suposarà una millora estructural de la qualitat de l’aigua i del servei”, segons Estiarte, que va afegir que en els propers anys es completarà la renovació del sistema de filtrat.