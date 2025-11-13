Deixarà enrere la ‘tarifa plana’ de l’aigua el 2026
Aplicarà una taxa en funció del consum. Haurà d’instal·lar més de 900 comptadors
L’ajuntament de Torres de Segre ha aprovat les noves taxes per al subministrament d’aigua de boca i recollida d’escombraries, que entraran en vigor el 2026. Respecte a la primera, no podrà entrar en vigor fins que s’instal·lin comptadors a tots els habitatges. En total, se’n col·locaran més de 900. Segons va explicar l’alcalde, Axel Curcó, aquesta actuació comporta problemes al nucli antic. Ja s’han instal·lat 300 arquetes per provar-ne el funcionament en punts estratègics i es preveu que els comptadors estiguin instal·lats en el primer trimestre de l’any que ve. La seua posada en servei permetrà deixar enrere l’actual tarifa plana per habitatge de 150 €/any.
La nova taxa s’aplicarà per trams segons l’aigua que es consumeixi per persona empadronada i cada un tindrà un preu diferent. Per a ús domèstic, la taxa fixa anual serà de 20 €, a la qual se sumarà la variable en 5 trams. El primer és de 0,183 €/m3 per una despesa mínima d’1,8 m3, mentre que per al màxim, de 6 m3, serà de 2,924 €. Així, si una persona gasta més de 4 m3 al mes, els 1,8 m3 primers es cobren en el primer tram, fins als 3 en el segon i la resta fins als 4 m3 en un tercer tram. També es fixen trams per a la despesa comercial i industrial.
Pel que fa a la taxa d’escombraries, s’estableix una taxa fixa de 100 € més 20 euros per cada persona a l’habitatge, una xifra que s’eleva a 55 € a partir de la sisena persona. Els habitatges desocupats o d’ocupació temporal pagaran 150 € a l’any i 75 els solars sense edificar. Per a comerços i establiments la taxa oscil·la entre els 230 € per a petites botigues i 550 € per a bars, cafès o restaurants. L’objectiu és que pagui més qui més consumeix i qui més escombraries genera.