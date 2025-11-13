Maridatge entre oli i alta gastronomia a Cuadrat Valley
El Molí d’Oli Cuadrat Valley, a l’Albagés, acull aquest dissabte una sessió d’Entre Molins, un projecte estrenat aquest any que combina l’oli d’oliva verge extra amb gastronomia d’alt nivell, en aquest cas de la mà del xef Salvador Trabalón, del restaurant Saroa. Els assistents podran fer una visita guiada a les instal·lacions del molí, degustar un tast de l’oli d’aquesta campanya i assaborir un dinar.
S’hi sumaran les cooperatives del Soleràs, la Granadella i Juncosa i tres restaurants més.