EDUCACIÓ
Pares de víctimes d’assetjament escolar diuen que el Govern central els ignora
L’associació Trencats contra les violències a les escoles va enviar ahir una carta a la ministra d’Educació, Formació Professional i Esports, Pilar Alegría, en la qual retreuen a la també portaveu del Govern central que no hagi fet “absolutament res” per combatre l’assetjament escolar. José Manuel López, fundador de l’entitat i pare de la Kira, una menor que es va suïcidar per patir assetjament escolar, també va recordar el cas del Dani, un adolescent de 15 anys d’Almacelles que es va treure la vida el juliol passat. López va recordar que a finals del 2022 es va reunir amb Alegría per entregar més de 230.000 firmes al Congrés per reclamar un protocol estatal contra l’assetjament escolar. “Li vaig dir que si no canviava la legislació se suïcidarien més nens i cada vegada més joves. Des d’aleshores ja han mort cinc menors que se sàpiga i no vol ni veure’ns”, va lamentar.
La setmana passada les famílies, entre les quals les del menor d’Almacelles, es van concentrar davant el Congrés per reclamar una llei contra l’assetjament escolar. A la carta, exigeixen “respostes públiques davant de l’evident abandó de funcions” del ministeri d’Educació i van advertir que “no acceptarem el seu silenci per resposta. Hi ha vides de menors en joc”.