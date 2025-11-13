Patis per educar i integrar
Afavoreixen que els estudiants de l’Institut Josep Vallverdú es relacionin entre si
L’Institut de Secundària Josep Vallverdú de les Borges ha tornat a posar en marxa la iniciativa que ja va abordar fa tres anys per fomentar la integració i la interacció dels alumnes durant l’esbarjo. Es tracta dels patis educatius, que ofereixen una dotzena de tallers centrats en els jocs de taula, la robòtica, el tenis taula, la lectura en veu alta, la pràctica de l’anglès, futbol, escacs, ajuda en l’estudi o tècniques de relaxació, entre altres. S’han organitzat a través de la Comissió de Coeducació i Convivència de l’Institut i s’han posat en marxa gràcies al professorat que hi participa voluntàriament, segons va explicar la directora del centre, Núria Sabaté. La novetat d’aquesta edició, que va començar el passat dia 5, són les manualitats i les pràctiques de jardineria per “aconseguir un pati més verd”, va indicar Sabaté.
L’experiència ha tingut molt èxit, sobretot els tallers dedicats a l’esport i “tenint en compte que l’assistència no és obligatòria”, va indicar la directora. En els tallers de robòtica s’ofereixen petits equips per muntar circuits, ja que només es compta amb mitja hora, però estan molt sol·licitats”, va remarcar. La directora va indicar que és una experiència que “ha arribat per mantenir-se, amb la intenció d’implicar els alumnes més grans perquè es cuidin dels més petits i els guiïn a través de joc i de les experiències formatives”.
A l’Institut Vallverdú hi estudien 725 alumnes, dels quals 480 són d’ESO i la resta cursa Batxillerat, FP i Programes de Formació i Insercció (PFI).