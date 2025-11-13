Projecte per construir habitatges modulars al Segrià Sud
El Consorci del Segrià Sud, l’entitat sense ànim de lucre Social House i la consultora en innovació social Silikon Group van signar ahir un conveni de col·laboració per impulsar un projecte de millora d’accés a l’habitatge en els municipis adherits a l’organisme. Entre les accions previstes, destaca la construcció d’habitatges modulars amb una superfície de quaranta metres quadrats i ampliables. Així mateix, es preveu completar un cens de pisos buits i treballar en la gestió de lloguer social amb grans propietaris.