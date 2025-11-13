Sense internet ni telèfon fix els darrers tres dies
Artesa de Lleida, Puigverd i Castelldans, sense aquests serveis per una avaria a la fibra òptica. Queixes al no poder treballar
Una avaria al cable de fibra òptica de Movistar ha deixat sense connexió a internet en línies de telèfon fix dos municipis del Segrià i un de les Garrigues durant els tres últims dies. Es tracta d’Artesa de Lleida, Puigverd de Lleida i Castelldans, que des de diumenge passat a la nit no tenen accés a aquest servei de banda ampla a les cases i els negocis. La incidència va quedar resolta cap al vespre després d’haver provocat una allau de queixes de veïns i ajuntaments, i nombrosos usuaris lamenten que no podien treballar, ja que la connexió era “pèssima”.
L’alcaldessa d’Artesa de Lleida, Mariona Rebull, va denunciar la falta d’inversió a la xarxa “perquè les incidències es repeteixen massa sovint”. A més, va denunciar que tampoc no s’ha retirat dels pobles les cobertes del cable de coure de telefonia inactiu des de la primavera.
Maria Àngels Curcó, farmacèutica d’Artesa, va lamentar que ningú no la informés sobre la incidència i va denunciar l’“aturada total de l’activitat des de dilluns”.
Fonts de Movistar van apuntar ahir que la incidència “va ser més complexa del que es preveia, i va caldre canviar un fragment de fibra òptica.