El programa Orienta de Balaguer obté un 60% d’inserció laboral

Els participants del programa en una empresa de la Noguera. - PAERIA BALAGUER

El programa Orienta de Balaguer ha acabat aconseguint que el 60% dels seus 77 participants trobessin feina. Iniciat el desembre del 2024, el programa va oferir 391 sessions individuals i 48 de grupals d’orientació laboral. A més, 24 participants van accedir a cursos de formació ocupacional. Paral·lelament, ha arrancat el projecte Treball als Barris, amb un pressupost de 466.328 euros, per millorar l’ocupabilitat i la inclusió social.

