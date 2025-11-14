MUNICIPIS
El programa Orienta de Balaguer obté un 60% d’inserció laboral
El programa Orienta de Balaguer ha acabat aconseguint que el 60% dels seus 77 participants trobessin feina. Iniciat el desembre del 2024, el programa va oferir 391 sessions individuals i 48 de grupals d’orientació laboral. A més, 24 participants van accedir a cursos de formació ocupacional. Paral·lelament, ha arrancat el projecte Treball als Barris, amb un pressupost de 466.328 euros, per millorar l’ocupabilitat i la inclusió social.