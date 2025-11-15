SUCCESSOS
Ferit per un tret accidental amb una pistola antiga a la Ràpita
L’home, de 39 anys, va rebre el tret a l’abdomen i va ser operat d’urgència a l’hospital Arnau de Vilanova. Els Mossos han obert diligències d’investigació
Un home de 39 anys va resultar ferit a l’abdomen per un tret accidental d’una pistola antiga dijous a la Ràpita, nucli de Vallfogona de Balaguer, segons ha pogut saber aquest diari. El ferit va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va ser intervingut d’urgència i es recupera favorablement. Per la seua part, els Mossos d’Esquadra han obert diligències d’investigació per aclarir el succés i tot indica que va ser un accident.
Els fets van ocórrer dijous al migdia a l’interior d’una casa de la Ràpita quan, pel que sembla, dos familiars, que serien pare i fill, estaven endreçant un armari i van agafar una pistola antiga que hi havia a l’interior i, quan la manipulaven, se’ls va disparar accidentalment. El fill, de 39 anys, va rebre el tret a la zona abdominal.
Els Mossos d’Esquadra van ser alertats a les 13.45 hores, a través del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que hi havia un home ferit per arma de foc al CAP de Balaguer, segons va informar un portaveu de la policia catalana.
Posteriorment, el ferit va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova, on va haver de ser intervingut d’urgència.
L’home estava ahir ingressat en planta i la seua evolució era favorable, segons van indicar fonts solvents.
Indagacions
Per la seua part, la Unitat d’Investigació dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Balaguer va obrir diligències per aclarir el que havia ocorregut i tot indica que l’incident va ser un accident.
Els agents es van entrevistar amb els dos implicats i, pel que sembla, han decomissat preventivament l’arma. En aquest tipus de casos, indaguen si l’arma està en regla i disposa de la llicència corresponent. La investigació està en una fase inicial i també s’ha posat el cas en coneixement del jutjat de guàrdia de Balaguer.