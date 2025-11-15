ANIMALS
La Fuliola assumeix els costos de la cura d’un gat tirotejat
La localitat registra 5 atropellaments i trets a felins en 4 mesos
L’ajuntament de la Fuliola ha acabat assumint les despeses d’atenció veterinària i ingrés en una clínica que va requerir un gat de carrer després de ser tirotejat en un carrer de la localitat.
L’animal va rebre l’impacte al tòrax d’un balí, que li va quedar allotjat al cos. L’extracció i la posterior recuperació va necessitar diversos dies d’ingrés en una clínica veterinària de Tàrrega, la qual cosa va generar una factura de 310 euros.
El consistori va acabar assumint el pagament d’aquesta atenció veterinària després de mantenir diversos contactes amb grups animalistes, ja que la competència sobre la cura dels gats de carrer és municipal, la qual cosa suposa, si no una novetat, sí una decisió molt poc habitual en l’atenció a aquests animals.
El gat, que respon al nom de Merlín, està sa i pendent de ser donat en adopció. El grup de voluntaris de Gats La Fuliola en té cura, i s’hi pot contactar a través d’Instagram. “Està sa, esterilitzat i desparasitat, i no necessita cap tractament”, i “qui l’adopti ho farà amb un contracte d’adopció responsable”, van assenyalar fonts del col·lectiu animalista. La col·locació del xip d’identificació queda pendent d’aquest tràmit.
En els últims quatre mesos, incloent l’episodi del Merlín, hi ha hagut mitja dotzena d’agressions a gats a la Fuliola: tres atropellaments mortals, un segon tiroteig i un altre animal va aparèixer mort sota un cotxe sense lesions externes. Totes han estat comunicades als Mossos, que van arribar a obrir una investigació en aquest cas.
El Codi Penal castiga amb fins a 18 mesos de presó i un any de multa el maltractament animal si la víctima requereix atenció veterinària.