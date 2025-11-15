MUNTANYA
Reclamen que protegir el bosc sigui compatible amb explotar la biomassa
Els experts adverteixen que només el 8% del creixement de la massa forestal se sotmet a mesures de control. Ho consideren necessari per prevenir incendis
Un 89% de la superfície del Pallars Sobirà està sotmesa a algun tipus de normativa de protecció de l’entorn. Un fet que, segons explica el president del consell comarcal, Carlos Isus, limita la possibilitat de desenvolupar una gestió forestal als boscos. Això afecta, va assenyalar, tant l’aprofitament de la fusta com la prevenció d’incendis.
Aquests van ser dos dels temes centrals de la jornada Boscos que escalfen, celebrada a Vilamur, un dels quatre nuclis de Soriguera (Pallars Sobirà) inclosos en el projecte d’una xarxa de calor amb biomassa que inclogui tot el poble. Està pressupostada en 3,5 milions d’euros que esperen finançar amb ajuts públics.
Isus creu que no s’incideix prou a Europa en la necessitat d’adaptar les actuals polítiques de conservació que afecten les zones boscoses del Pirineu, una cosa que, en canvi, sí que s’està fent als països nòrdics. A aquesta limitació normativa, va anotar, se suma la falta de recursos econòmics per desenvolupar una gestió forestal adequada.
“Hem de parar-hi atenció, perquè si no ens estem fent trampes amb un recurs que és una riquesa latent que en aquests moments tenim”, va plantejar. Si no hi ha canvis, existeix el risc de convertir el bosc en “cendra i foc”.
Per la seua part, Francesc Viaplana, tècnic de transferència del CTFC (Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya), va apuntar que “al Pirineu s’està gestionant un 8% del que està creixent” al bosc, una cosa que provoca una acumulació de massa.
“Hem de decidir si això ho cremem d’una manera racional i amb una caldera i ho aprofitem, o ens arrisquem que pugui venir un gran incendi i cremi tots els boscos”, va plantejar, mentre que va reivindicar els “paisatges resilients” i la gestió forestal.
El CTFC i la Generalitat estan impulsant accions com l’aprofitament tèrmic de la biomassa mitjançant xarxes de calor i l’ús de la fusta com material de construcció.
Més d’un noranta per cent dels edificis del Pirineu s’escalfen amb combustibles fòssils, la qual cosa suposa una oportunitat per aprofitar la biomassa amb criteris de proximitat per dinamitzar les economies locals.