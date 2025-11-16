Celebren 25 anys de Patrimoni Mundial a Tarragona
Una trentena de persones van viatjar ahir des de la Vall de Boí a Tarragona per celebrar el reconeixement de la Unesco al conjunt de les esglésies romàniques d’aquest municipi de l’Alta Ribagorça i del conjunt arqueològic tarragoní. Ambdós van ser declarats Patrimoni Mundial l’any 2000.
El Centre del Romànic va organitzar el viatge, en el marc dels actes que commemoren la declaració de les esglésies romàniques de la Vall de Boí. El dia 22 se celebrarà a l’espai Joan Peralada de Barruera la jornada La Vall de Boí, 25 anys de Patrimoni Mundial i reptes de futur, amb ponències, taules redones i debats.