SUCCESSOS
Ferit de gravetat un veí d’Oliana per una explosió de gas al seu pis
La deflagració va obligar a desallotjar diverses hores cinc famílies de l’immoble
Un veí d’Oliana de 65 anys va resultar ferit de gravetat ahir al matí per una explosió de gas propà al seu pis d’aquesta localitat de l’Alt Urgell. Va patir cremades de segon grau al 40% del cos i va ser evacuat en un helicòpter medicalitzat a l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona, que té una unitat especialitzada en cremats.
La deflagració es va produir a les 10.20 hores en un pis del número 11 del carrer Amadeu Vives. A l’habitatge, un pis de la segona planta, hi havia un home que va resultar ferit i va sortir pel seu propi peu. Una patrulla dels Mossos d’Esquadra, que va ser la primera a arribar al lloc, va assistir el ferit. També hi van acudir sis dotacions dels Bombers de la Generalitat, diverses ambulàncies i un helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Preventivament, es va desallotjar els veïns de la resta dels pisos. Tot sembla indicar que el ferit es va poder deixar el gas de la cuina obert i la deflagració es va produir en el moment d’accionar el mecanisme per encendre’l. Després de ser atès en una ambulància, va ser portat fins al camp de futbol, on va aterrar l’helicòpter. Des d’allà va ser evacuat al Vall d’Hebron.
L’alcalde, Ricard Pérez, va explicar que es va desallotjar cinc famílies preventivament i que el consistori va obrir el bar del camp de futbol per atendre-les.
Per la seua part, els Bombers van revisar el bloc –que presentava danys materials com finestres trencades, encara que l’estructura no havia resultat afectada– i van fer lectures de gas, que van resultar negatives. Els veïns van tornar als seus domicilis a les 12.30 hores.