PATRIMONI
Tanquen l’església de Sort i barren l’entorn al caure grans fragments de pedra al carrer
L’acordonament de la zona obliga a clausurar també l’edifici que acull l’Oficina Jove. Les misses del cap de setmana se celebren a la rectoria i ajuntament i bisbat preparen la reparació
L’església de Sant Feliu de Sort va quedar ahir tancada i el seu entorn acordonat arran d’un despreniment. Grans fragments de pedra de la coberta de l’edifici van caure sobre el carrer sense provocar ferits cap al migdia. L’ajuntament va donar avís als serveis d’Emergències pocs minuts després, cap a les 12.05. Van acudir fins al lloc dos dotacions de Bombers, que van portar a terme tasques de sanejament i revisió de la zona afectada en col·laboració amb l’arquitecte municipal, que va avaluar la possible afectació estructural del temple.
L’església no acollia cap cerimònia religiosa en el moment del despreniment, per la qual cosa no va ser necessari desallotjar ningú. El temple de Sant Feliu, al centre històric de Sort, es troba al costat de la Casa Natzaret, on hi ha l’Oficina Jove.
Els Bombers i l’arquitecte municipal van valorar sobre el terreny la magnitud del despreniment amb l’ajuda d’una grua i la necessitat d’adoptar mesures preventives. Per motius de seguretat, es va decidir tancar i barrar el pas a l’espai situat sota la façana principal, on van caure diversos trossos de pedra de gran mida. La restricció afecta l’accés tant a l’església com a Casa Natzaret i quedarà activa fins que es duguin a terme les reparacions.
El regidor de Cultura, Pere Bàscones, va explicar que el despreniment podria estar relacionat amb les intenses pluges dels últims dies, que haurien debilitat part de la coberta de l’església. Va indicar també que des del consistori ja s’ha contactat amb el bisbat d’Urgell per accelerar les tasques de revisió i reparació de la teulada, amb la finalitat d’evitar que el deteriorament avanci.
Davant d’aquesta situació, la parròquia ha traslladat de forma temporal les misses previstes per al cap de setmana a la sala de la rectoria. Una d’aquestes ja es va oficiar ahir a la tarda i avui està prevista la celebració dominical, a l’espera de poder tornar a fer-les al temple amb totes les garanties de seguretat.