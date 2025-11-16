El vi pallarès busca destinacions noves per al seu milió de botelles
Una jornada professional explorarà com obrir mercats en restaurants i botigues gurmet
“Volem dirigir-nos als restaurants, les distribuïdores i les botigues especialitzades”, expliquen fonts de l’ajuntament de Tremp, que organitza el dia 24 una jornada professional, la 13a de Vins del Pirineu dins del programa Al teu gust, dirigida a obrir línies de comercialització per al vi del Pallars, els quinze cellers del qual ja produeixen un milió de botelles de vi de muntanya amb una collita de 1.500 tones de raïm.
“Tan important com elaborar el vi és vendre’l, i més en un moment de tanta riquesa enològica, inestabilitat als mercats i canvis en els hàbits de consum”, assenyala la convocatòria de la jornada, que apunta a “la restauració i les botigues especialitzades “, i als someliers com a “aparadors principals per arribar al consumidor”.
La jornada, que inclou ponències i intervencions de vuit professionals d’aquests àmbits, pretén “incidir en aquest espai de la cadena de valor”.
Bona part dels restaurants del Jussà i el Sobirà ja inclouen vins del Pallars en la seua oferta. “Es tracta d’animar-los i de donar-los eines per incidir en aquesta línia”, anoten.
“Fa anys que treballem amb el sector per donar-li presència i empenta. Hem tocat l’àmbit enoturístic i la comercialització, i hem fet seminaris de màrqueting i de vendes a l’exterior. Ara es tracta d’obrir més canals”, expliquen les mateixes fonts.
La producció de vi del Pallars, que es va començar a recuperar a començaments dels anys 90 després d’haver pràcticament desaparegut a principis del segle passat per la plaga de fil·loxera, s’ha multiplicat per quatre en tot just sis anys, des dels prop de 190.000 litres de vi de l’any previ a la pandèmia als 750.000 de l’última collita, que es tradueixen en aquesta fita del milió de botelles.
En qualsevol cas, com ocorre amb la tècnica de producció i el tipus de vi, o amb l’envergadura i el volum de negoci, l’heterogeneïtat és un tret principal de la comercialització dels quinze cellers, amb la projecció internacional de Castell d’Encús, l’estatal de Torres i la local de Lo Bocoi d’Àneu com a exponents.
L’escenari, no obstant, ha canviat els últims anys, quan “molts cellers s’han posicionat per vendre a l’exterior”, indiquen.
Internacionalització
El 2019, quan es va realitzar l’últim estudi en profunditat del sector vitivinícola pallarès, eren tres els cellers que havien explorat la internacionalització. El 80% de la producció es quedava a Catalunya, i l’ús de canals de distribució era l’opció més utilitzada pels cellers, més com més gran era la mida, davant de la venda directa, el volum de la qual es quedava clarament per sota del 50%.
Es tracta del primer episodi de relleu al capdavant d’un celler pallarès des que l’elaboració de vi, tradicional durant segles a la zona, va començar a recuperar-se als anys 90, precisament en aquesta explotació de la Conca de Tremp.
Avui operen quinze cellers al Jussà i el Sobirà, on el sector vitivinícola, afavorit per la composició dels seus terres i per la varietat tèrmica de la zona en plena fase d’escalfament global, es troba en plena ebullició.
Transició a Vila Corona, la degana dels cellers
La degana dels cellers del Pallars, Vila Corona, de Vilamitjana, està tancant el procés de transició que, tres segles després de posar-la en marxa, traslladarà ara la gestió de la família Vila als nous responsables, que també són pallaresos.