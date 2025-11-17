Acorden mantenir la seguretat les 24 hores i reforçar la vigilància
La junta de seguretat local d’Agramunt, reunida divendres passat, va acordar mantenir la presència policial conjunta de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra les 24 hores del dia, així com per reforçar la videovigilància amb la instal·lació de noves càmeres de seguretat al municipi. Entre els acords també figura l’organització d’una nova xarrada oberta a la ciutadania, com ja es va fer a començaments d’any, per oferir consells de seguretat individual i domèstica i fomentar la col·laboració veïnal en la prevenció i denúncia dels fets delictius.
En la reunió per avaluar la seguretat al municipi va participar l’alcaldessa d’Agramunt, Sílvia Fernàndez, i responsables de la Policia Local, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil. La junta de seguretat local es va celebrar gairebé un mes després que aquesta localitat anunciés l’augment de la vigilància a la localitat, juntament amb altres mesures, com a resposta a diferents fets delictius i incívics registrats en pocs dies.