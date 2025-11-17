SEGRE
última hora

Els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrind aniran a 350 km/h: el trajecte es farà en menys de dos hores

Acorden mantenir la seguretat les 24 hores i reforçar la vigilància

La junta de seguretat local es va reunir divendres. - AJUNTAMENT D’AGRAMUNT

La junta de seguretat local es va reunir divendres. - AJUNTAMENT D’AGRAMUNT

Publicat per
Laia Pedrós

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La junta de seguretat local d’Agramunt, reunida divendres passat, va acordar mantenir la presència policial conjunta de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra les 24 hores del dia, així com per reforçar la videovigilància amb la instal·lació de noves càmeres de seguretat al municipi. Entre els acords també figura l’organització d’una nova xarrada oberta a la ciutadania, com ja es va fer a començaments d’any, per oferir consells de seguretat individual i domèstica i fomentar la col·laboració veïnal en la prevenció i denúncia dels fets delictius.

En la reunió per avaluar la seguretat al municipi va participar l’alcaldessa d’Agramunt, Sílvia Fernàndez, i responsables de la Policia Local, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil. La junta de seguretat local es va celebrar gairebé un mes després que aquesta localitat anunciés l’augment de la vigilància a la localitat, juntament amb altres mesures, com a resposta a diferents fets delictius i incívics registrats en pocs dies.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking