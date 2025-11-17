Culmina l’ampliació de la llar d’infants Picarol amb onze noves places
Ara disposa d’una aula per a cada curs
L’ajuntament de Vilagrassa ha culminat l’ampliació de la llar d’infants Picarol, que guanya onze places i passa a disposar d’un total de quaranta-una per cobrir la creixent demanda al municipi d’escolarització en el primer cicle d’educació infantil.
Les obres han consistit en la incorporació d’una aula nova, fer que permet disposar-ne de tres, una per a cada curs. Aquest nou espai compta amb mobiliari dissenyat per afavorir el benestar dels nens i nenes. L’actuació també ha inclòs diverses millores a l’edifici, com la reparació de cobertes planes i zones deteriorades, així com la renovació de l’accés principal mitjançant un cancell de doble porta que facilita l’acollida de les famílies i millora l’eficiència energètica de l’edifici.
Aquests treballs han suposat una inversió de 125.434 euros. Per portar-los a terme, l’ajuntament ha comptat amb una subvenció del departament d’Educació de 112.145 euros, atorgada en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència dels fons europeus Next Generation. El consistori ha fet a més una inversió complementària de 20.000 euros per executar millores globals a l’edifici i al pati exterior, amb l’objectiu d’oferir un espai plenament adaptat i equipat per als més petits.
Actualment, les quaranta-una places autoritzades de la llar d’infants Picarol de Vilagrassa es distribueixen d’aquesta manera: vuit per a l’alumnat d’I0, tretze per al d’I1 i vint per a I2. Els ajuts de la Generalitat també han permès contractar una tècnica en educació infantil (TEI) per atendre adequadament les ràtios establertes.