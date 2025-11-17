Espadaler anuncia millores a l'interior dels Jutjats de Cervera per adaptar l'espai a un futur tercer jutjat
Inverteixen 1,1 milió d'euros a reformar l'exterior i les dues intervencions finalitzaran a principis del 2026
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, preveu que els Jutjats de Cervera sumin en un futur pròxim un tercer jutjat i, davant d'això, ha anunciat l'adequació de l'interior de l'edifici per adaptar-lo a aquesta tercera unitat. "Confiem tant en què tindrem aquesta unitat, que estem ja disposats l'any que ve a començar les obres a l'interior per adaptar-la a aquesta tercera unitat" ha afirmat Espadaler durant una visita a la capital de la Segarra.
D'altra banda, ja s'ha començat la reformar de la façana de l'edifici amb l'objectiu de millorar la seva eficiència energètica. Aquesta actuació té una inversió d'1,1 milions d'euros i les dues obres està previst que finalitzin durant el primer trimestre del 2026.