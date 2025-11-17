SEGRE

Espadaler anuncia millores a l'interior dels Jutjats de Cervera per adaptar l'espai a un futur tercer jutjat

Inverteixen 1,1 milió d'euros a reformar l'exterior i les dues intervencions finalitzaran a principis del 2026

Una imatge de la reunió del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, amb el paer de Cervera, Jan Pomés, i altres representants institucionals.

Una imatge de la reunió del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, amb el paer de Cervera, Jan Pomés, i altres representants institucionals.Laia Pedrós

Lluís Serrano
redacció

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, preveu que els Jutjats de Cervera sumin en un futur pròxim un tercer jutjat i, davant d'això, ha anunciat l'adequació de l'interior de l'edifici per adaptar-lo a aquesta tercera unitat. "Confiem tant en què tindrem aquesta unitat, que estem ja disposats l'any que ve a començar les obres a l'interior per adaptar-la a aquesta tercera unitat" ha afirmat Espadaler durant una visita a la capital de la Segarra.

Obres a la façana dels jutjats de Cervera.

Obres a la façana dels jutjats de Cervera.Laia Pedrós / Segre

D'altra banda, ja s'ha començat la reformar de la façana de l'edifici amb l'objectiu de millorar la seva eficiència energètica. Aquesta actuació té una inversió d'1,1 milions d'euros i les dues obres està previst que finalitzin durant el primer trimestre del 2026.

