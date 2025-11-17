ESDEVENIMENT
Les Borges ret homenatge als seus veïns octogenaris
Vint-i-quatre borgencs de 80 anys participen en un acte de reconeixement. El municipi impulsa actes intergeneracionals
Les Borges va retre homenatge ahir als veïns que aquest any han complert 80 anys en un acte celebrat al Pavelló de l’Oli en què van participar vint-i-quatre dels quaranta borgencs que des de gener han arribat a aquesta edat o ho faran en el que queda d’any.
En l’homenatge, que s’ha fet des de fa diversos anys a la capital de les Garrigues, van prendre la paraula la major part dels homenatjats per narrar records de la infància i l’adolescència, que en el seu cas coincideix amb la transició de la postguerra al desenvolupisme, ja que es tracta de persones nascudes el 1945. També ho van fer alguns dels seus nets, la qual cosa va donar a l’acte un caire intergeneracional. “Volem que aquesta festa prengui sentit com a homenatge de tot el poble als padrins quan compleixen els 80 anys, i això requereix la participació de diverses generacions”, va assenyalar l’alcalde de les Borges, Josep Ramon Ferran. “Alguns no s’han animat a fer el pas i participar-hi”, va anotar l’edil, ja que dos de cada cinc veïns que compleixen aquest any els 80 van declinar fer-ho. “Volem que la gent se senti més convidada, ens hem plantejat lligar l’esdeveniment a altres activitats i que sigui el final d’una programació intergeneracional, el colofó”, va apuntar.