ESDEVENIMENTS
Odèn despatxa més d’una tona de trumfos en el seu desè Mercat
El X Mercat del Trumfo i la Sal d’Odèn va despatxar ahir 1.200 quilos de patates entre els nombrosos assistents al certamen. “Poc o molt, totes les famílies la conreen. De vegades continuen fent-ho després de jubilar-se”, explica l’alcalde, Albert Solé. La producció anual de la localitat s’acosta als 320.000 quilos, a gairebé tona i mitja per veí (són 230). No obstant, l’objectiu de l’esdeveniment, celebrat ahir, és més la promoció que la venda. “No es tracta de vendre’n grans quantitats, és un format de difusió per donar a conèixer un producte de qualitat, local i de proximitat”, anota Solé. El programa va incloure visites guiades al Salí de Cambrils, nucli d’una àrea d’activitat turística.