Professionals del món del teatre i el cine imparteixen cursos a Tàrrega

En la segona edició de monogràfics organitzats pel taller d’arts escèniques Cruma

Maria Salarich repeteix després de l’èxit de l’any passat. - LAIA PEDRÓS

Laia Pedrós

El taller d’arts escèniques Cruma de Tàrrega ha iniciat la segona edició dels seus monogràfics, una programació que reforça el seu compromís amb la formació descentralitzada i de qualitat en les arts escèniques. Ha programat sessions de la mà d’onze professionals reconeguts i artistes vinculats al territori per atansar propostes formatives que habitualment només es troben a les grans ciutats. Laura Barquets, de Cruma, destaca que aquesta iniciativa busca “fer la revolució des de Ponent” i oferir a Tàrrega formació escènica diversa i de qualitat.

“Volem atansar a la nostra ciutat referents de cada àmbit, perquè no sigui sempre necessari desplaçar-se. A més, hem escoltat les propostes del públic per configurar la programació segons els seus interessos i necessitats”, va explicar Barquets.

El cicle va començar divendres passat amb l’actriu i coreògrafa Maria Salarich, que va repetir participació després de l’èxit de l’any passat amb el seu mètode Keep Moving, centrat a despertar la creativitat a través del moviment. En les properes setmanes se sumaran noves propostes com l’intensiu de clown amb Berta Graells, o el curs d’interpretació davant de la càmera amb el cineasta de Cervera Jordi Boquet, guanyador d’un premi Gaudí.

La programació continuarà el 2026 amb l’actor i creador escènic lleidatà Pau Garcia i el seu taller Cossos i coses. L’escenògraf de Tàrrega Llorenç Corbella (Passerell) impartirà un monogràfic sobre creació escenogràfica. Impartiran també classes la dramaturga Lara Díez, coneguda pel seu paper a Polònia, i altres noms destacats de l’humor i la comèdia com el duo Oye Sherman i Alba Segarra, aquesta última de la Fuliola. Tancarà l’edició l’actriu i cantant Mariona Castillo, reconeguda per la seua trajectòria en musicals i el seu treball corporal i emocional. Aquest any s’ofereix allotjament. Els tallers, de curta durada i preus assequibles, estan dirigits a professionals del sector, joves o persones interessades a explorar noves disciplines creatives. Les inscripcions continuen obertes a la pàgina web www.crumataller.com, amb places limitades.

