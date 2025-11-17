Professionals del món del teatre i el cine imparteixen cursos a Tàrrega
En la segona edició de monogràfics organitzats pel taller d’arts escèniques Cruma
El taller d’arts escèniques Cruma de Tàrrega ha iniciat la segona edició dels seus monogràfics, una programació que reforça el seu compromís amb la formació descentralitzada i de qualitat en les arts escèniques. Ha programat sessions de la mà d’onze professionals reconeguts i artistes vinculats al territori per atansar propostes formatives que habitualment només es troben a les grans ciutats. Laura Barquets, de Cruma, destaca que aquesta iniciativa busca “fer la revolució des de Ponent” i oferir a Tàrrega formació escènica diversa i de qualitat.
“Volem atansar a la nostra ciutat referents de cada àmbit, perquè no sigui sempre necessari desplaçar-se. A més, hem escoltat les propostes del públic per configurar la programació segons els seus interessos i necessitats”, va explicar Barquets.
El cicle va començar divendres passat amb l’actriu i coreògrafa Maria Salarich, que va repetir participació després de l’èxit de l’any passat amb el seu mètode Keep Moving, centrat a despertar la creativitat a través del moviment. En les properes setmanes se sumaran noves propostes com l’intensiu de clown amb Berta Graells, o el curs d’interpretació davant de la càmera amb el cineasta de Cervera Jordi Boquet, guanyador d’un premi Gaudí.
La programació continuarà el 2026 amb l’actor i creador escènic lleidatà Pau Garcia i el seu taller Cossos i coses. L’escenògraf de Tàrrega Llorenç Corbella (Passerell) impartirà un monogràfic sobre creació escenogràfica. Impartiran també classes la dramaturga Lara Díez, coneguda pel seu paper a Polònia, i altres noms destacats de l’humor i la comèdia com el duo Oye Sherman i Alba Segarra, aquesta última de la Fuliola. Tancarà l’edició l’actriu i cantant Mariona Castillo, reconeguda per la seua trajectòria en musicals i el seu treball corporal i emocional. Aquest any s’ofereix allotjament. Els tallers, de curta durada i preus assequibles, estan dirigits a professionals del sector, joves o persones interessades a explorar noves disciplines creatives. Les inscripcions continuen obertes a la pàgina web www.crumataller.com, amb places limitades.