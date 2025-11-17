SEGRE
Surt a concurs el pàrquing d’Altet amb 78 places

Vista actual de l’espai on s’habilitarà la zona d’aparcament. - AJUNTAMENT DE TÀRREGA

L’ajuntament de Tàrrega ha tret a licitació la construcció d’un nou aparcament de setanta-vuit places a l’entrada principal d’Altet. Es construirà en un terreny de 3.831 metres quadrats i permetrà oferir una zona còmoda d’estacionament, alhora que millorarà la mobilitat per als veïns i la funcionalitat dels serveis del municipi. El projecte compta amb un pressupost de 76.037 euros. Es pavimentarà la zona i s’instal·larà un nou sistema d’enllumenat. També es plantaran una trentena d’arbres i s’afegirà un sistema de reg per tal de mantenir-los. El termini d’execució de les obres és de sis mesos.

Aquesta intervenció provocarà el trasllat de la parada d’autobús de línia per facilitar les maniobres, i per la seua banda, la companyia elèctrica Endesa aprofitarà aquest nou espai per instal·lar l’estació transformadora.

